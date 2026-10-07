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Grieta obliga a cerrar el Puente de Fierro

Por Carmen Hernández

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Grieta obliga a cerrar el Puente de Fierro
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      RIOVERDE.- Un riesgo el Puente de Fierro al presentarse una grieta de 5 metros en el arroyo vehicular, se realizó el cierre por parte de Tránsito Municipal.

      Cabe destacar que la obra de Puente de Fierro en el Bulevar Ferrocarrilero fue realizada con recursos de Fondo Metropolitano de zonas conurbadas, la obra consta de 2 carriles del puente de fierro para conectarse en el Ejido de Los Llanitos. 

      La obra tuvo un costo de 40 millones de pesos y fue ejecutada en la administración de Alejandro García Martínez y por el constructor Jhon Henry Vega, sobrino de diputado federal. 

      La obra a 11 años de su construcción presentó una grieta de 5 centímetros en el arroyo vehicular, así mismo la Dirección de Protección Civil al realizar una revisión confirmó una separación en el concreto hidráulico a lo largo de 87 metros con aperturas variables de uno a siete centímetros. 

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      También hay pérdida de material terreo abajo del concreto con una profundidad de casi un metro, por lo que elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron el cierre del tramo afectado, por lo que a los automovilistas se les están realizando algunas recomendaciones.

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