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Habrá cambios en gabinete del ayuntamiento de Valles

Por Miguel Barragán

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Habrá cambios en gabinete del ayuntamiento de Valles
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      CIUDAD VALLES.- En los próximos días, habrá cambios y bajas en el Ayuntamiento de Valles, de acuerdo con el alcalde David Medina Salazar.

      En esta jornada, el alcalde atendió brevemente a la prensa y dedicó casi toda la mañana a reuniones con funcionarios de primer nivel de su Gobierno en las oficinas de la Oficialía Mayor.

      Poco antes de sus reuniones ejecutivas, dio a conocer que habría cambios en el Gobierno municipal, aunque no especificó si comenzarían a percibirse con el fin del mes fiscal.

      Hace unas semanas, la tesorera del Ayuntamiento dijo que habría ajustes, debido a que tendrían que optimizar recursos, ya que las participaciones habían bajado tanto del nivel federal al estatal como de éste al nivel municipal. En esta jornada hubo instrucciones que tenían que ver con manejo de personal, aunque no se sabe si hubo revisión de la nómina completa.

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