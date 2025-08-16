logo pulso
Detienen a jóvenes con droga en Villa Juárez

Por Redacción

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a jóvenes con droga en Villa Juárez

Dos jóvenes que presuntamente vendían droga en el municipio de Villa Juárez, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal que les aseguraron diversas un total de 40 dosis tanto de cristal como de marihuana que al parecer andaban comercializando en la zona.

Según los hechos, durante los dispositivos preventivos efectuados por los policías estatales, en coordinación con la Guardia Nacional, dos individuos fueron detectados en forma sospechosa en el mencionado municipio, por lo que determinaron marcarles el alto.

Los jóvenes se identificaron como Oliver “N” de 19 años de edad y de un adolescente de 17 años, a quienes les practicaron una revisión corporal y pudieron encontrarles entre sus ropas 20 dosis de cristal y 40 de marihuana.

Ante esto, los jóvenes fueron detenidos y se les leyeron sus derechos, siendo posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público con todo y la droga para que se les defina su situación legal.

