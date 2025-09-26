logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Habrá jornada de acercamiento social de la Guardia Civil

Se darán a conocer labores que realizan y ofrecerán servicios médicos

Por Jesús Vázquez

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Habrá jornada de acercamiento social de la Guardia Civil

Matehuala.- El próximo 29 de septiembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Estatal del 40 Batallón de la Guardia Nacional llevarán a cabo una jornada especial de acercamiento social en la Plaza Benito Juárez.

Las corporaciones de seguridad tendrán una jornada de labor y acercamiento social con los ciudadanos en la Plaza Juárez, de ocho de la mañana a las doce de la tarde, donde exhortan a la población en general a acudir, pues se llevarán a cabo varias actividades.

Durante la jornada, se realizará un acto cívico con izamiento de bandera, además de diversas actividades y servicios gratuitos para toda la familia como consulta médica, corte de cabello, presentación de vehículo, exhibición de drones con cámara, demostración canina, información sobre reclutamiento de la Guardia Nacional, orientación para ingresar a planteles militares y actividades de la Guardia Nacional.

Se invita a la población en general a acudir, donde pueden además tener estos servicios gratuitos de consulta médica y corte de cabello, así mismo niños y jóvenes que estén interesados en entrar a la Guardia Nacional podrán ver una demostración de las diferentes actividades que hacen y orientarse para ingresar a los planteles militares. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desigual choque deja una persona lesionada
Desigual choque deja una persona lesionada

Desigual choque deja una persona lesionada

SLP

Redacción

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas
Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

Fritangueros deberán vender lejos de escuelas

SLP

Redacción

Paterfamilias peregrinan por maestros
Paterfamilias peregrinan por maestros

Paterfamilias peregrinan por maestros

SLP

Miguel Barragán

Sus hijos reciben educación a medias

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono
Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

Cambia maltrato infantil, de golpes, al abandono

SLP

Redacción