Habrá jornada de acercamiento social de la Guardia Civil

Matehuala.- El próximo 29 de septiembre, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Estatal del 40 Batallón de la Guardia Nacional llevarán a cabo una jornada especial de acercamiento social en la Plaza Benito Juárez.

Las corporaciones de seguridad tendrán una jornada de labor y acercamiento social con los ciudadanos en la Plaza Juárez, de ocho de la mañana a las doce de la tarde, donde exhortan a la población en general a acudir, pues se llevarán a cabo varias actividades.

Durante la jornada, se realizará un acto cívico con izamiento de bandera, además de diversas actividades y servicios gratuitos para toda la familia como consulta médica, corte de cabello, presentación de vehículo, exhibición de drones con cámara, demostración canina, información sobre reclutamiento de la Guardia Nacional, orientación para ingresar a planteles militares y actividades de la Guardia Nacional.

Se invita a la población en general a acudir, donde pueden además tener estos servicios gratuitos de consulta médica y corte de cabello, así mismo niños y jóvenes que estén interesados en entrar a la Guardia Nacional podrán ver una demostración de las diferentes actividades que hacen y orientarse para ingresar a los planteles militares.

