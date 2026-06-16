Habrá jornada de fumigación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad del Maíz.- Se realizará una jornada de fumigación, para erradicar el dengue y otras enfermedades en el municipio.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se esta trabajando de manera coordinada con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, es por ello que un equipo se trasladará al municipio vecino.

El miércoles 17 de junio estarán visitando el Ejido San José, El Bellado, jueves 18 de junio Villa de San José y Boulevard en un horario de 7 a 10 de la noche.

Es por ello que se le exhorta a la población para que tome sus precauciones, lo que se busca es abatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí