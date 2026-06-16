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Estado

Habrá jornada de fumigación

Se llevará a cabo en varias comunidades

Por Carmen Hernández

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Habrá jornada de fumigación
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      Ciudad del Maíz.- Se realizará una jornada de fumigación, para erradicar el dengue y otras enfermedades en el municipio. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que se esta trabajando de manera coordinada con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, es por ello que un equipo se trasladará al municipio vecino.  

      El miércoles 17 de junio estarán visitando el Ejido San José, El Bellado, jueves 18 de junio Villa de San José y Boulevard en un horario de 7 a 10 de la noche. 

      Es por ello que se le exhorta a la población para que tome sus precauciones, lo que se busca es abatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

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