Habrá jornada de vasectomía gratuita

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria número II llevará a cabo una campaña de vasectomía gratuita, por lo que se exhorta a los varones a acudir para realizarse esta cirugía sin bisturí a realizarse el próximo sábado.

El 22 de noviembre se celebra el día mundial de la vasectomía, que es un método para la planificación familiar, método anticonceptivo a seguir y efectivo para los hombres, adema de que no es doloroso.

La responsable de Planificación Familiar en la Jurisdicción Sanitaria María Cruz Villanueva Hernández, informó que la jornada iniciará a partir de las ocho de la mañana, para que los varones que deseen hacerse este procedimiento acudan, será gratuito, en el Hospital General Matehuala, donde cuentan con un doctor certificado para que se realice este procedimiento por lo que exhortan a la población varonil interesados acudan.

Comentó que en las últimas jornadas han atendido entre veinte y treinta personas, los que más van son personas de 35 años en adelante, aunque también se han dado caso de jóvenes de 20 años de edad que aún no tienen hijos, pero que no desean ser padres, por lo que optan por hacerse la vasectomía, es algo muy moderno entre los jóvenes, dentro de los derechos sexuales y reproductivos que respetar.

