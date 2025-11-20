Cumple 70 años edificio de primera escuela secundaria

CIUDAD VALLES.- Cumplió 70 años el edificio más antiguo de una secundaria en Valles y también sede de muchas otras escuelas de nivel medio y profesional: la hoy Mártires de Río Blanco.

Ayer por la mañana, el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga acudió al edifico ubicado en Avenida Secundaria y Damián Carmona y que ha sido la sede donde nacieron muchas escuelas de Valles.

El cronista de la ciudad, Crescencio Martínez Candelario explicó que ese edificio fue el que albergó a la Pedro Antonio Santos por primera vez, hasta que en 1978 los jóvenes se mudaron al inmueble a un lado de la Feria.

Pero la hoy Secundaria 6 o Mártires de Río Blanco vio nacer en sus aulas el Conalep, algunas prepas y la famosa Erep (Escuela Regional de Estudios Profesionales) que fue la semilla de la Facultad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Valles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes de 1955, los jóvenes que terminaban primaria en Valles se quedaban con ese nivel de estudios o tenían que migrar a San Luis Potosí a continuar sus estudios.