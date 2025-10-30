Habrá operativo Día de Muertos

Matehuala.- El comandante de la Policía Municipal Jorge Peña, dio a conocer que por la festividad del día de muertos se aplicará un operativo especial, sobre todo en los cementerios, donde habrá vigilancia permanente para evitar alguna contingencia.

Se contará con apoyo de diferentes corporaciones de auxilio como Cruz Roja, Protección Civil Municipal y Bomberos, que estarán resguardando el lugar, además los policías harán labores de vigilancia, mientras que las otras corporaciones estarán al pendiente en el caso de que ocurra algún accidente, para ayudar a los afectados.

Las corporaciones de auxilio instalarán un módulo de salud, donde se tomará presión arterial, glucosa, temperatura para atender a las personas que lleguen a sentir un malestar, pues mucha gente al acudir a los panteones y recordar a sus familiares fallecidos llega a sentirse mal, por lo que estarán al pendiente para atender a los visitantes en el camposanto.

Además, elementos de Protección Civil Municipal han estado haciendo un recorrido en el Panteón Hidalgo, que es uno de los más antiguos, este recorrido es para supervisar las condiciones en las que están las tumbas y en el caso de las que representen un peligro, colocarán cinta roja para que la gente no pase por estas áreas.

