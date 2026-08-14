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Hombre a punto de morir aplastado por su carro

Por Carmen Hernández

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Hombre a punto de morir aplastado por su carro
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un adulto sufrió severas lesiones al quedar atrapado abajo de un vehículo,  cuando lo reparaba, estuvo a punto de morir aplastado por la unidad motriz. 

      Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, en el Barrio 3 del Refugio, cuando un hombre realizaba la reparación de su vehículo, de manera sorpresiva se vino abajo y quedó atrapado, casi aplastado por la unidad.  

      Vecinos que se percataron de los hechos y que ponían en riesgo la vida del hombre, solicitaron el apoyo a las corporaciones de emergencia, al lugar se presentaron socorristas de Protección Civil Municipal, quienes luego de rescatar al individuo que estaba abajo del carro y luego de evaluarlo al ver la gravedad de las lesiones fue trasladado para la atención médica especializada a un hospital, pues se temía por su vida.

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