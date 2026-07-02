logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Hombre dona pelo, apoya a mujeres que sufren cáncer

Por Carmen Hernández

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
A
Hombre dona pelo, apoya a mujeres que sufren cáncer
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.-  Un hombre por segunda ocasión se suma a la campaña de donación de cabello, para la elaboración de pelucas oncológicas para personas que sufren esta enfermedad. 

        A través del departamento de Luz Rosa, se sigue apoyando a las personas que tienen cáncer, sobre todo con la donación de pelucas, ya que pierden el pelo debido a las quimioterapias que reciben. 

      Rubén Margarito oriundo de la comunidad del Granjenal, se dejó crecer el cabello para poder apoyar a las mujeres. 

      El hombre es la segunda ocasión que se suma a esta noble causa y acudió a las oficinas del DIF, donde se realizó el corte de sus trenzas, que serán enviados a la capital potosina para elaborar pelucas oncológicas para las personas que padecen cáncer. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Para poder sumarse a la campaña el pelo debe de estar limpio, medir 30 centímetros, no tener decoloración y estar sujetado con ligas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts
      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts

      Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts

      SLP

      Martín Rodríguez

      Comienza a llegar turbiedad del afluente a las casas

      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido
      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

      Canes callejeros atacan a perro y lo dejan herido

      SLP

      Jesús Vázquez

      Al animalito se le detectó una lesión, que sería un caso de barrenador

      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense
      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense

      Muere don Agustín Moreno, conocido músico camelense

      SLP

      Jesús Vázquez

      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario
      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario

      Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario

      SLP

      Jesús Vázquez

      Presentaba ya un notable deterioro por el paso de los años