Hombre dona pelo, apoya a mujeres que sufren cáncer

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RIOVERDE.- Un hombre por segunda ocasión se suma a la campaña de donación de cabello, para la elaboración de pelucas oncológicas para personas que sufren esta enfermedad.

A través del departamento de Luz Rosa, se sigue apoyando a las personas que tienen cáncer, sobre todo con la donación de pelucas, ya que pierden el pelo debido a las quimioterapias que reciben.

Rubén Margarito oriundo de la comunidad del Granjenal, se dejó crecer el cabello para poder apoyar a las mujeres.

El hombre es la segunda ocasión que se suma a esta noble causa y acudió a las oficinas del DIF, donde se realizó el corte de sus trenzas, que serán enviados a la capital potosina para elaborar pelucas oncológicas para las personas que padecen cáncer.

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Para poder sumarse a la campaña el pelo debe de estar limpio, medir 30 centímetros, no tener decoloración y estar sujetado con ligas.