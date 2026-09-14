Hombre lesionado en riña en un bar

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RIOVERDE.- Una riña en un bar dejó como saldo un hombre lesionado, luego de que los comensales comenzaron a discutir y de las palabras fueron a los golpes, terminando uno de los rijosos lesionado.

Asistentes al bar solicitaron el apoyo de una ambulancia, debido a que se había generado un zafarrancho entre las personas que consumían diversas bebidas y una había resultado con severas lesiones con un arma blanca, por lo que requería atención inmediata debido a las lesiones sufridas. De inmediato se desplazaron al bar los socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

Pero al llegar al lugar no se pudo contactar a la persona lesionada, desconociéndose porque había huido de la cantina.

Sin embargo, tras el hecho tomó conocimiento de los hechos personal de la Guardia Civil del Estado.

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