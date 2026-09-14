logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Hombre lesionado en riña en un bar

Por Carmen Hernández

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Hombre lesionado en riña en un bar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Una riña en un bar dejó como saldo un hombre lesionado, luego de que los comensales comenzaron a discutir y de las palabras fueron a los golpes, terminando uno de los rijosos lesionado.  

      Asistentes al bar solicitaron el apoyo de una ambulancia, debido a que se había generado un zafarrancho entre las personas que consumían diversas bebidas y una había resultado con severas lesiones con un arma blanca, por lo que requería atención inmediata debido a las lesiones sufridas.  De inmediato se desplazaron al bar los socorristas de la Cruz Roja Mexicana.  

      Pero al llegar al lugar no se pudo contactar a la persona lesionada, desconociéndose porque había huido de la cantina.  

      Sin embargo, tras el hecho tomó conocimiento de los hechos personal de la Guardia Civil del Estado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan bomberos víbora en una alberca
      Capturan bomberos víbora en una alberca

      Capturan bomberos víbora en una alberca

      SLP

      Redacción

      Bajas ventas en comercios locales
      Bajas ventas en comercios locales

      Bajas ventas en comercios locales

      SLP

      Carmen Hernández

      Urge digitalizar los negocios: Canaco
      Urge digitalizar los negocios: Canaco

      Urge digitalizar los negocios: Canaco

      SLP

      Jesús Vázquez

      Ofrecen pláticas de prevención del suicidio
      Ofrecen pláticas de prevención del suicidio

      Ofrecen pláticas de prevención del suicidio

      SLP

      Carmen Hernández

      Se ofrece atención psicológica, a quien sufre depresión