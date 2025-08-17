Hombre se suicida frente a Unidad Deportiva

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre se suicidó frente a la Unidad Deportiva, un hecho que llamó la atención a cientos de deportistas que acuden al centro deportivo.

Vecinos de la colonia Alamos ubicada frente a la Unidad Deportiva, se percataron de un hombre de 28 años de edad, que se encontraba cerca de un árbol tirado, por lo que pidieron auxilio a corporaciones de emergencia.

Por lo que acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron la llamada y llegaron a la calle Moctezuma.

Al arribar y pretender brindar los primeros auxilios al joven de 28 años de edad, se percataron que no tenía signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de servicios periciales, quienes levantaron el cuerpo del infortunado para trasladarlo al servicio médico legista y realizar la necropsia de ley.

Más tarde acudieron los familiares a la Fiscalía para reclamar el cuerpo y brindarle cristiana sepultura.