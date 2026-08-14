Hombres provocan incendio

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RIOVERDE.- Hombres en situación de calle provocan incendio en la Colonia Victoria, bomberos no han podido controlar el fuego ya que se propagó con facilidad, debido a la maleza seca.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que recibieron el reporte de un incendio en la Prolongación de Escandón en la Colonia Victoria, por lo que acudieron de inmediato a bordo de la unidad M8 y M1 para buscar controlar el fuego.

Señaló que ha resultado difícil poder contener las llamas, ya que llevan horas tratando de combatir el incendio, que ha afectado 4 hectáreas de terreno, sobre todo con maleza seca.

Refiere que el fuego se ha extendido y no han podido controlarlo.

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Finalmente mencionó que por el sector habitan muchos hombres en situación de calle y son los que han provocado el incendio.