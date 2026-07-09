Hoyanco de calle daña un vehículo

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CIUDAD VALLES.- Mientras el equipo de Huasteca Hoy consignaba el estado de la calle Lalo Torre, en el norte de la ciudad, un hombre cayó con su Tsuru en un bache, desprendiéndose la fascia del vehículo.

Muchos ciudadanos que viven en el extremo norte de la ciudad usan la avenida de marras como opción para entrar o salir de ese sector, sin embargo, la cantidad y profundidad de hoyancos de la vía de ida y vuelta provocaron que un conductor perdiera la fascia de su automóvil delante de los reporteros.

El hombre de 40 años que dijo dedicarse a la herrería contempló el contratiempo y luego sacó de la parte inferior la pieza de la parte frontal que se quedó atorada en un hoyo, al caer el carro en él.

Durante muchos meses, una de las quejas más sentidas es la de las deplorables condiciones del también llamado acceso norte de Valles.

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