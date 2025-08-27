logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Iberparking se queda con 70% del cobro

Por Redacción

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Iberparking se queda con 70% del cobro

CIUDAD VALLES.- Que siempre no, dijo el alcalde: Iberparking se queda como estaba, con el 70 por ciento de la ganancias de los parquímetros.

Este martes, el alcalde David Medina Salazar informó que el acuerdo entre la empresa de pago por estacionamiento quedó tal como estaba: 70 por ciento de ganancias para la empresa y 30 por ciento para el Gobierno municipal, además de que los trabajadores de la empresa se quedan fuera de la nómina del Gobierno Municipal.

Mencionó que la intención de pagar una renta de 280 mil pesos a la empresa y quedarse con la administración no cuadraba los números y que se quedan en la misma situación, aunque con una reconvención para que los trabajadores tengan un trato más justo con los automovilistas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jauría ataca a mujer afuera del Hospital
Jauría ataca a mujer afuera del Hospital

Jauría ataca a mujer afuera del Hospital

SLP

Miguel Barragán

Provocó movilización de Ecología para recoger a los canes y darlos en adopción

Club reparte ropa a los habitantes de S. Brígida
Club reparte ropa a los habitantes de S. Brígida

Club reparte ropa a los habitantes de S. Brígida

SLP

Jesús Vázquez

Quejas por fallas en parquímetros
Quejas por fallas en parquímetros

Quejas por fallas en parquímetros

SLP

Jesús Vázquez

Exigen a empresa darles mantenimiento a los aparatos en zona centro

Refuerzan operativos contra motociclistas
Refuerzan operativos contra motociclistas

Refuerzan operativos contra motociclistas

SLP

Carmen Hernández

Exhorta SPM a usuarios a portar casco y no trasladar personas de más