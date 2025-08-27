Iberparking se queda con 70% del cobro

CIUDAD VALLES.- Que siempre no, dijo el alcalde: Iberparking se queda como estaba, con el 70 por ciento de la ganancias de los parquímetros.

Este martes, el alcalde David Medina Salazar informó que el acuerdo entre la empresa de pago por estacionamiento quedó tal como estaba: 70 por ciento de ganancias para la empresa y 30 por ciento para el Gobierno municipal, además de que los trabajadores de la empresa se quedan fuera de la nómina del Gobierno Municipal.

Mencionó que la intención de pagar una renta de 280 mil pesos a la empresa y quedarse con la administración no cuadraba los números y que se quedan en la misma situación, aunque con una reconvención para que los trabajadores tengan un trato más justo con los automovilistas.