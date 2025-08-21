logo pulso
Impacta auto contra motociclista

Por Redacción

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Impacta auto contra motociclista

Matehuala.- Se registro un fuerte accidente en la colonia República, donde se impactaron un taxista contra un motociclista dejando dos personas con serias lesiones que fueron trasladados a un hospital por elementos de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron la tarde del miércoles en esquina de las calles Quintana Roo y México, donde la falta de precaución y el exceso de velocidad, provocaron un fuerte accidentre entre un taxi y un motociclista, la moto era tripulada por un hombre y viajaba con una mujer, que luego del impacto salieron volando y cayendo finalmente al pavimento, testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia. 

Al lugar acudieron los elementos de la Cruz Roja quienes inmediatamente atendieron a una persona de sexo masculino y una fémina, quienes viajaban en la motocicleta, quienes sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron llevados a un hospital para recibir atención médica, al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal para llevar a cabo las primeras investigaciones. 

En esta esquina ya han ocurrido varios accidentes debido a la falta de señalamiento, por lo que se requiere que se coloquen semáforos, así mismo motociclistas y choferes de carros deben manejar a baja velocidad, pues en esta colonia hay niños jugando en la calle y puede ocurrir una tragedia.

