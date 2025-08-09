Impactan dos vehículos en el Bulevar

CIUDAD VALLES.- Un choque entre dos vehículos ocurrió la tarde del pasado jueves en el estacionamiento de una farmacia, ubicada sobre el bulevar México-Laredo, a la altura de la glorieta Hidalgo, dejando solo daños materiales.

El accidente se registró cuando la conductora de una camioneta SUV marca Omoda, modelo reciente, realizaba una maniobra para salir del estacionamiento de la zona de compras.

En ese momento, el conductor de un Nissan Sentra gris dio marcha en reversa y terminó impactando la parte frontal de la camioneta.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado y los daños materiales fueron menores en el percance.

Sin embargo, debido a que se trataba de vehículos nuevos, los involucrados solicitaron la presencia de sus aseguradoras, para deslindar responsabilidades en el percance.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, aunque se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo con el apoyo de sus respectivas compañías aseguradoras, pues los daños habían sido menores, además de no registrarse ninguna persona lesionada.