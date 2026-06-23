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Impactan vehículos; tres lesionados

Por Carmen Hernández

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Impactan vehículos; tres lesionados
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      RIOVERDE.- Tres personas resultan lesionados al registrarse un choque entre 2 vehículos en el entronque del Refugio.  

      Los lamentables hechos ocurrieron en la carretera federal 70 y Centenario entronque a la comunidad del Refugio.  

      Tras el impacto 3 personas resultaron lesionadas, 2 mujeres y un hombre.   Luego del accidente arribaron paramédicos fe Protección Civil Municipal y Seguridad Pública Municipal, elementos de esta última corporación tomaron conocimiento de los hechos. 

      Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de IMSS Oportunidades, por las lesiones sufridas

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