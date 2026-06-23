Impactan vehículos; tres lesionados
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- Tres personas resultan lesionados al registrarse un choque entre 2 vehículos en el entronque del Refugio.
Los lamentables hechos ocurrieron en la carretera federal 70 y Centenario entronque a la comunidad del Refugio.
Tras el impacto 3 personas resultaron lesionadas, 2 mujeres y un hombre. Luego del accidente arribaron paramédicos fe Protección Civil Municipal y Seguridad Pública Municipal, elementos de esta última corporación tomaron conocimiento de los hechos.
Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de IMSS Oportunidades, por las lesiones sufridas
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz
Redacción
La borrasca duró solo algunos minutos, suficientes para causar daños
"Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo
Redacción
El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos