Impactan vehículos; tres lesionados

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RIOVERDE.- Tres personas resultan lesionados al registrarse un choque entre 2 vehículos en el entronque del Refugio.

Los lamentables hechos ocurrieron en la carretera federal 70 y Centenario entronque a la comunidad del Refugio.

Tras el impacto 3 personas resultaron lesionadas, 2 mujeres y un hombre. Luego del accidente arribaron paramédicos fe Protección Civil Municipal y Seguridad Pública Municipal, elementos de esta última corporación tomaron conocimiento de los hechos.

Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital Regional de IMSS Oportunidades, por las lesiones sufridas

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