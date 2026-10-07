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Imparten curso sobre cultura de paz a jóvenes

Por Miguel Barragán

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Imparten curso sobre cultura de paz a jóvenes
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      CIUDAD VALLES.- Da Bienestar curso de "cultura de paz en acción y estrategias para la negociación" en el salón de Cabildo.

      Lucía Calderón Santos, coordinadora federal de Territorios de Paz ofreció una plática a un aproximado de 60 personas jóvenes que se encuentran inmersos en el programa "Jóvenes unen al Barrio" que consiste en una beca mensual de cuatro mil pesos, con la finalidad de que los lugares de conflicto comiencen a salir de sus conflictos habituales, de acuerdo con el ideario de la Secretaría 

      de Gobernación.

      La plática trató sobre la búsqueda de la paz en el entorno y las formas de modificar las relaciones sociales en el lugar de origen para bien de la comunidad.

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