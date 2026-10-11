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Imparten pláticas de seguridad a alumnos

La importancia de denunciar hechos delictivos, y riesgos en consumo de sustancias

Por Jesús Vázquez

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Imparten pláticas de seguridad a alumnos
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      Matehuala.- Con la finalidad de fomentar la prevención del delito y fortalecer la cultura de la denuncia entre los jóvenes, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Prevención del Delito, acudió a las instalaciones de la preparatoria CECyT para impartir pláticas informativas dirigidas a los estudiantes.

      Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la prevención de llamadas de extorsión, la importancia de denunciar hechos delictivos y los riesgos asociados al consumo de sustancias, con el propósito de brindar a los alumnos herramientas que les permitan identificar situaciones de riesgo y actuar de manera adecuada.

      Asimismo, el personal municipal compartió algunas recomendaciones de tránsito para promover una mayor responsabilidad y precaución al desplazarse por la vía pública, haciendo énfasis en la importancia de respetar las normas viales para prevenir accidentes. Estas acciones buscan acercar a las corporaciones de seguridad a la comunidad estudiantil, además de generar conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de la prevención y la participación ciudadana.

      La Dirección General de Seguridad Pública Municipal continúa realizando actividades preventivas en instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer la seguridad, promover conductas responsables y contribuir a la formación de una cultura de prevención entre las nuevas generaciones.

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