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Inauguran la Feria Regional de Charcas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran la Feria Regional de Charcas
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      MATEHUALA.- Se llevó a cabo la inauguración de la Feria Regional de Charcas este sábado, la cual será del 31 de agosto al 8 de septiembre. 

      La entrada será completamente gratuita y habrá diferentes artistas durante estos días; además, se espera la llegada de miles de visitantes de otros estados de la República Mexicana y paisanos.

      Antes de llevar a cabo la inauguración de la Feria Regional de Charcas, se realizó la elección de la reina de FERECHA 2026, en la Plaza de Toros, en la que cuatro hermosas jovencitas participaron e hicieron una pasarela de presentación, otra en trajes típicos y una más en vestido de noche; asimismo, se realizó la sección de preguntas.

      Fue un grupo de jueces el encargado de elegir a la reina de FERECHA, y la elección quedó de la siguiente manera: Señorita Redes Sociales fue Estrella, quien también quedó como Señorita Fotogenia; Señorita Simpatía fue Fer Ibarra; Señorita Elegancia, Cinthya; como primera princesa quedó Fer Ibarra, segunda princesa Cinthya, y la reina de FERECHA 2026 fue Estrella.

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      Después de coronar a la reina de FERECHA, se llevó a cabo una callejoneada por las principales calles de la ciudad, donde se contó con una banda musical. Además, se estuvo repartiendo mezcal a los asistentes, una de las bebidas más importantes 

      de Charcas.

      Finalmente, se llevó a cabo la inauguración de FERECHA, la cual será completamente gratuita y se llevará a cabo del 31 de agosto al 8 de septiembre, donde la gente podrá acudir a divertirse, además de que contarán con grandes artistas en el Teatro 

      del Pueblo.

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