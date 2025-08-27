Inauguran semestre en el Tec de Matehuala

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la inauguración del semestre escolar agosto-diciembre 2025 en el Tecnológico de Matehuala.

El Tecnológico realizó una ceremonia cívica con autoridades municipales y educativas para arrancar el inicio de clases 2025-2026, y de esta manera darles la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, así como a los diferentes semestres y carreras.

Este evento se realizó en el auditorio de esta institución educativa; dentro de la ceremonia se llevaron a cabo los honores a la bandera en los que estuvieron presentes los estudiantes de la escuela, la escolta y la Banda de Guerra del Tecnológico.

Fueron los encargados de dirigir los honores a la Bandera, así mismo, interpretaron el Himno Nacional, y posteriormente interpretaron el himno del Tecnológico.

Posteriormente en su mensaje el director del Tecnológico de Matehuala José Luis Lorenzo Bernal Robledo, dio la bienvenida a los estudiantes a este nuevo ciclo escolar, deseándoles el mejor de los éxitos a los estudiantes, y agradeciendo a los alumnos de nuevo ingreso por haber tomado la decisión de hacer una carrera en el Tecnológico de Matehuala, donde se les desea lo mejor para que logren empezar y terminar su carrera profesional con mucho éxito.

Fue la maestra San Juana López Ramírez coordinadora de la URSEA quien se encargó de realizar el arranque oficial del inicio de clases del Tecnológico de Matehuala en el ciclo escolar 2025-2026.