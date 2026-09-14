Inaugurarán central de abastos del SNTE

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RIOVERDE.- Fue concluida la construcción de la Central de Abastos del SNTE de la Sección 52, donde se ofrecerán diversos productos de la canasta básica a bajo costo.

En noviembre de 2025 se colocó la primera piedra de la obra donde estuvieron presentes las autoridades municipales, así como del sindicato del magisterio potosino.

Explicó que la obra está concluida al cien por ciento y se tendrá a la venta desde abarrotes, además, podrán acudir de compras desde maestros, así como la ciudadanía en general.

Señaló que ya se envió un equipo del comité seccional para equipar la tienda.

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Mencionó que en los próximos días será inaugurada la central de abastos que está ubicada en la calle Quezada y que beneficiará a la población en general.