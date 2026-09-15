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Inauguró Gallardo la Red Metro Valles- Tamazunchale

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Inauguró Gallardo la Red Metro Valles- Tamazunchale
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      CIUDAD VALLES.- Inauguró el Gober Red Metro de Valles a Tamazunchale y anunció que habría viajes gratis a San Luis Potosí dentro de dos meses.

      Después de una convulsa protesta de los tének que ocuparon la tarima desde donde el Gobernador anunció la nueva línea a la que llama "Riviera Huasteca", el mandatario dio a conocer que no sólo existirá ese nuevo itinerario de viaje con 16 paradores entre los dos municipios, sino que ampliará el viaje de Valles a Rioverde y luego hasta San Luis Potosí, para el mes de noviembre.

      Luego echó dos habladas: despotricó contra la "maldita herencia" (Gobiernos anteriores al suyo) y dijo que ya había habido un "Gobernador huasteco" (forma de identificarse del petista Gerardo Sánchez Zumaya) y que no había hecho nada. Luego, ensalzando a las mujeres como las que predominan en todos los ambientes sociales, dijo claramente que ya era tiempo de una "Gobernadora", y luego reculó: "yo no dije nombres", aunque ha sido evidente que la senadora Ruth González Silva es aspirante a la candidatura del Verde Ecologista.

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