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Incendio forestal daña cientos de hectáreas

Combaten el fuego personal de PC, Conafor y comuneros

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Incendio forestal daña cientos de hectáreas
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      Matehuala.- Elementos de Protección Civil en coordinación con la brigada de CONAFOR Matehuala y comuneros de la zona, atendieron oportunamente un incendio registrado en la comunidad de El Vaquero, que sin embargo, afectó cientos de hectáreas de terreno.

      El incendio se generó en la comunidad de El Vaquero, donde, a través del número de emergencia habitantes de este lugar pidieron auxilio, debido al incendio forestal que se generó en la zona y que amenazaba con propagarse, al lugar acudieron elementos de Protección Civil y la brigada de CONAFOR para tratar de controlar el fuego lo más pronto posible y evitar que se saliera de control.

      Para las labores de combate y control se utilizaron herramientas especializadas, entre ellas mochilas aspersoras, logrando controlar el siniestro, que consumió una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. 

      Gracias a la pronta respuesta y a la coordinación entre las corporaciones de emergencia y los comuneros, se logró evitar que el fuego se propagara y ocasionara mayores afectaciones.

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      Se pide a la población evitar incendios forestales, pues actualmente la zona se encuentra en temporada de estiaje, por lo que es necesario tomar precauciones y no realizar quemas agrícolas, de basura o pastizales; evitar arrojar colillas de cigarro o cerillos encendidos; no dejar fogatas encendidas y no arrojar botellas de vidrio en terrenos baldíos o áreas naturales.

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