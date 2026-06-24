Incorporan a más adultos a la pensión de Bienestar

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CIUDAD VALLES.- Durante toda la semana y hasta el domingo habrá incorporación de nuevos beneficiarios de las becas Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

Durante toda la semana, los que recién cumplieron 65 años de edad y quieran formar parte de los beneficiarios de la Pensión de Adulto Mayor, así como las mujeres que cumplieron 60 años podrán tramitar su alta para comenzar a recibir dinero cada bimestre. Los requisitos para esa incorporación son INE, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y número de teléfono de contacto, todo en original y copia, en horarios de nueve de la mañana a seis de la tarde, hasta el domingo 28 de junio.