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Incorporan a más adultos a la pensión de Bienestar

Por Miguel Barragán

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Incorporan a más adultos a la pensión de Bienestar
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      CIUDAD VALLES.- Durante toda la semana y hasta el domingo habrá incorporación de nuevos beneficiarios de las becas Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

      Durante toda la semana, los que recién cumplieron 65 años de edad y quieran formar parte de los beneficiarios de la Pensión de Adulto Mayor, así como las mujeres que cumplieron 60 años podrán tramitar su alta para comenzar a recibir dinero cada bimestre. Los requisitos para esa incorporación son INE, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y número de teléfono de contacto, todo en original y copia, en horarios de nueve de la mañana a seis de la tarde, hasta el domingo 28 de junio.

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