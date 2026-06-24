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Inicia Semana de la Diversidad Sexual

Por Jesús Vázquez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Inicia Semana de la Diversidad Sexual
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      MATEHUALA.- Se llevó a cabo el inicio de la Semana de la Diversidad Sexual 2026 con la presentación de la conferencia motivacional de Kenya Cuevas, quien compartió su testimonio de vida, dejando un importante mensaje de superación, respeto e inclusión.

      Kenya Cuevas es una activista defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, quien trabaja para promover el respeto y la igualdad de las personas que forman parte de esta comunidad, así como de quienes deciden realizar una transición de género. 

      Durante su participación, relató parte de su historia de vida y explicó que anteriormente ejerció el trabajo sexual. También recordó que una compañera suya fue víctima de feminicidio y que, debido a que era una persona transgénero, no recibió justicia. Esta situación fue la que la motivó a comenzar su lucha por los derechos de la comunidad.

      Dentro de la Semana de la Diversidad Sexual se estarán llevando a cabo diversas actividades, entre ellas un concurso de oratoria, una exposición de arte inclusivo que se realizará este miércoles a las cinco de la tarde en el Centro Cultural, el panel "Pregunta sin Miedo" el jueves a las diez de la mañana en la Universidad de Matehuala y la Feria de la Diversidad Sexual, que tendrá lugar el viernes a las diez de la mañana en la Plaza de Armas.

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      Estas actividades son organizadas por la Coordinación de Atención a la Diversidad Sexual, con la finalidad de promover el respeto, la inclusión y la igualdad entre la población. Por lo que exhortan a la comunidad y a los matehualenses a acudir a las diferentes actividades que están llevando a cabo.

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