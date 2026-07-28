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Inician festividad de Virgen de la Asunción

Por Jesús Vázquez

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Inician festividad de Virgen de la Asunción
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      Cedral.- El domingo por la tarde arrancaron las fiestas patronales en honor de la santa patrona del municipio la Virgen de la Asunción, por lo que bajaron la imagen del altar mayor para hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad, y después colocarla abajo del altar mayor, para que los miles de feligreses que acuden en estos días puedan verla de cerca darle las gracias y ponerle flores y veladoras.

       Con gran alegría se llevó a cabo la bajada de la Virgen de la Asunción, un grupo de feligreses tuvieron el honor de cargarla y después la llevaron en una peregrinación especial cargándola en hombros, así mismo muchas personas se unieron a esta peregrinación donde había grupos de matachines del pueblo de Cedral y hasta una banda y tamborazo.

      Los danzantes estuvieron acompañando durante toda la peregrinación a la Virgen de la Asunción, quien después de recorrer las principales calles de la ciudad regresó a la Parroquia en la plaza principal, donde también se llevó una misa en su honor y de esta manera dar por iniciadas las fiestas patronales, en las que habrá misas, y rosarios especiales.

       A lo largo de estos días se esperan peregrinaciones de todo el municipio y sus comunidades, así como de otros municipios del Altiplano, así mismos se espera la llegada de cedralenses que radican en EUA como en otros estados de la Republica que cada año llegan a visitar a la virgen de la Asunción para agradecerle todas las bendiciones que les ha dado.

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