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Inician registros para apoyo a madres solteras

Por Miguel Barragán

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Inician registros para apoyo a madres solteras
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      CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) comenzó las altas para beneficiarias de becas para madres solteras de manera selectiva.

      Esta mañana, sin avisar a medios de comunicación, trabajadores de la Sedesore y comisionados del Ayuntamiento para apoyar en esa tarea, en un Casino Ganadero sin acceso a prensa, se dedicaron a recibir papelería de madres solteras, a quienes les hacían la pregunta sobre quién las había invitado al programa.

      Una de las beneficiarias, que por cierto no fue llamada ayer, mencionó que volvieron a pedir toda la papelería, luego de que durante todo el año no entregaron ninguno de los apoyos bimestrales de tres mil pesos.

      Durante estos días, habrá reincorporación, sin embargo, no todas las que estaban inscritas hasta antes de esta semana han sido llamadas.

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