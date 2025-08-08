Iniciará el ICAT varios cursos
RIOVERDE.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo invita a la población mayor de 16 años a los cursos que arrancan en este mes como gastronomía, terapia alternativa, masajes, mecánica, electricidad, entre otros de gran utilidad y conocimiento para poder tener un mejor empleo y hasta iniciar un negocio.
Explicó que se está trabajando de manera coordinada con los municipios y se están acercando diversos cursos a la población en general.
En próximos días iniciarán varios cursos por lo que se hace un llamado a los jóvenes de 16 a 18 años para que puedan inscribirse, solo deberán presentar la Curp, en cuanto a los mayores de 18 años Curp e INE.
Finalmente José Matilde Noyola Correa dijo que los cursos tienen un costo desde 200 pesos y las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del ICAT o a las presidencias municipales a solicitar más información, puntualizó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Muerte materna en el Hospital General
Redacción
Mujer había sido citada para cesárea desde el 29 de julio, pero nunca la atendieron
Organiza la Iglesia católica encuentro de monaguillos
Jesús Vázquez
Se realizará en el Centro Vocacional, este domingo