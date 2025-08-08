Iniciará el ICAT varios cursos

RIOVERDE.- El Instituto de Capacitación para el Trabajo invita a la población mayor de 16 años a los cursos que arrancan en este mes como gastronomía, terapia alternativa, masajes, mecánica, electricidad, entre otros de gran utilidad y conocimiento para poder tener un mejor empleo y hasta iniciar un negocio.

Explicó que se está trabajando de manera coordinada con los municipios y se están acercando diversos cursos a la población en general.

En próximos días iniciarán varios cursos por lo que se hace un llamado a los jóvenes de 16 a 18 años para que puedan inscribirse, solo deberán presentar la Curp, en cuanto a los mayores de 18 años Curp e INE.

Finalmente José Matilde Noyola Correa dijo que los cursos tienen un costo desde 200 pesos y las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del ICAT o a las presidencias municipales a solicitar más información, puntualizó.

