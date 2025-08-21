logo pulso
Inició la ruta de la Salud

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
Inició la ruta de la Salud

RIOVERDE.- Arriban a San Luis Potosí 25 unidades del Gobierno federal que repartirán medicamentos a 215 clínicas de la entidad para solventar las necesidades en fármacos que enfrentan las clínicas.

El diputado local Roberto García, refiere que a nivel nacional inició la Ruta de la Salud, con el objetivo de llevar medicamentos a las clínicas del sector salud. 

Alrededor de 25 vehículos recorrerán cada una de las comunidades para entregar los medicamentos.  

También se tiene incluido el Hospital Regional, la caravana viene organizada, en tono literal dijo que “si las refresqueras llegan a todas las comunidades”, porque no el Gobierno federal con vehículos llegará a todas las localidades. 

Así como se inició en Veracruz, para atender a la población, puntualizó.

Atenderán asuntos agrarios en el mes de septiembre
Temblor afecta a Valles y Ébano
Habrá comité pro mujeres violentadas
Grupo Mi Lindo Altiplano, de fiesta
