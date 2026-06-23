Instalan módulo contra la violencia
Parte del programa de Jornadas por la paz
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CIUDAD FERNÁNDEZ. - En el Ejido del Refugio se instaló un Módulo contra la violencia como parte del programa de jornadas por la paz.
Cabe destacar que la violencia se acentúa más los fines de semana, debido a que los hombres aprovechan el día de pago, para embriagarse y llegar a casa, golpear y faltar el respeto a la esposa. La Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, instaló un módulo de información. Se ubica en la plaza principal del Refugio, donde se le brinda información a la población para tener una vida sin violencia.
Por lo que invitan a la población que sufre violencia sicológica, económica, para que pierda el miedo y se acerquen a denunciar al agresor, para que cambie su estatus de vida.
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