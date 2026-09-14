Instalan puestos de venta de adornos patrios

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RIOVERDE. - Se instalan puestos para la venta de productos alusivos a las fiestas patrias en la Plaza Fundadores y principal, desde banderas, faldas y rehiletes, para festejar este 15 de septiembre esta fecha histórica para los mexicanos.

Se instalaron desde la semana pasada los comerciantes que se han dedicado a la venta de vestidos típicos para niños y niñas.

Así como moños, banderas, los costos varían según el tamaño y calidad del producto que se adquiere.

En los puestos se puede encontrar todo para que los niños lleven sus atuendos, por el mes patrio, en el marco del 216 Aniversario de la Independencia de México.

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Por lo que el fervor patrio se puede sentir por todas las calles de la ciudad.