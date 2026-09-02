Instalarán módulo itinerante del INE
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- El módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) estará brindando atención en el Teatro Villa de Santa Elena para acercar servicios a los fernandeses.
A la población fernandense interesada en realizar diversos trámites ante el INE como actualizar el cambio de domicilio, deberá de acercarse este próximo 4 de septiembre de 8 a 3 de la tarde, en el Teatro Villa de Santa Elena.
Es necesario presentar acta de nacimiento, INE vigente, comprobante de domicilio y la Curp. Las personas deberán de acudir desde temprana hora al módulo, lo que se busca es acercar los trámites a la población en general.
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