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Instalarán módulo itinerante del INE

Por Carmen Hernández

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Instalarán módulo itinerante del INE
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- El módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) estará brindando atención en el Teatro Villa de Santa Elena para acercar servicios a los fernandeses. 

      A la población fernandense interesada en realizar diversos trámites ante el INE como actualizar el cambio de domicilio, deberá de acercarse este próximo 4 de septiembre de 8 a 3 de la tarde, en el Teatro Villa de Santa Elena. 

      Es necesario presentar acta de nacimiento, INE vigente, comprobante de domicilio y la Curp. Las personas deberán de acudir desde temprana hora al módulo, lo que se busca es acercar los trámites a la población en general. 

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