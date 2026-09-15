logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instructores del Conafe en riesgo

Son protegidos por habitantes de comunidades

Por Carmen Hernández

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Instructores del Conafe en riesgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Instructores comunitarios de Conafe han tenido que mantenerse resguardados en la comunidad ante la presencia de hombres armados en caminos, lo que pone en riesgo su integridad física por brindar educación a estudiantes de comunidades muy alejadas. 

      El coordinador territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) César Vázquez Jiménez, dio a conocer que se trabaja en coordinación con las comunidades, cuando se presentan situaciones de cierto tipo, la población está alerta, incluso se les ha solicitado "que no suban a la comunidad". 

      A veces la situación es complicada porque está en riesgo la integridad de los instructores y lo que se busca es garantizar la seguridad de personal del Conafe.  Informó que hasta cuando haya condiciones de seguridad es cuando los educadores continúan o se mantienen en la comunidad, cuidan a los instructores. 

      Hay situaciones complicadas, porque se ha dado a conocer la presencia de hombres armados y por ende no sale el personal, si es necesario se quedan en la comunidad, porque primero está la seguridad y su integridad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bloquean alcaldía en Ciudad Valles por falta de agua
      Bloquean alcaldía en Ciudad Valles por falta de agua

      Bloquean alcaldía en Ciudad Valles por falta de agua

      SLP

      Huasteca Hoy

      Quejosos ocuparon también un templete para evento con el gobernador Ricardo Gallardo

      Despliegan operativo "Escudo Huasteco" en accesos a Ciudad Valles
      Despliegan operativo "Escudo Huasteco" en accesos a Ciudad Valles

      Despliegan operativo "Escudo Huasteco" en accesos a Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      La SSPC estatal, el Ejército y la Guardia Nacional instalaron puntos de revisión y reforzaron patrullajes en caminos y brechas

      Habitantes de Picholco se vuelven a manifestar
      Habitantes de Picholco se vuelven a manifestar

      Habitantes de Picholco se vuelven a manifestar

      SLP

      Redacción

      Autoridades siguen sin cumplir acuerdo; radicalizarán sus protestas

      Ventarrón y lluvias tumban árboles
      Ventarrón y lluvias tumban árboles

      Ventarrón y lluvias tumban árboles

      SLP

      Jesús Vázquez