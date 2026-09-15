Instructores del Conafe en riesgo

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RIOVERDE.- Instructores comunitarios de Conafe han tenido que mantenerse resguardados en la comunidad ante la presencia de hombres armados en caminos, lo que pone en riesgo su integridad física por brindar educación a estudiantes de comunidades muy alejadas.

El coordinador territorial del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) César Vázquez Jiménez, dio a conocer que se trabaja en coordinación con las comunidades, cuando se presentan situaciones de cierto tipo, la población está alerta, incluso se les ha solicitado "que no suban a la comunidad".

A veces la situación es complicada porque está en riesgo la integridad de los instructores y lo que se busca es garantizar la seguridad de personal del Conafe. Informó que hasta cuando haya condiciones de seguridad es cuando los educadores continúan o se mantienen en la comunidad, cuidan a los instructores.

Hay situaciones complicadas, porque se ha dado a conocer la presencia de hombres armados y por ende no sale el personal, si es necesario se quedan en la comunidad, porque primero está la seguridad y su integridad.

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