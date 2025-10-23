Intenta el Bienestar imponer ingenieros para obras FAISPIAM

CIUDAD VALLES.- Los de la Secretaría de Bienestar quieren imponer un técnico para las obras que está haciendo en comunidades y ejidos.

Los mismos que se ampararon contra la reducción de dinero del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos comentaron que hay servidores de la Nación que han intentado imponer ingenieros y técnicos, como una operación similar a la que llevaron a cabo con La Escuela es Nuestra y nombraron a José Corpus Salazar, quien es servidor y promociona en las comunidades a Ángel Fernando Rivera Abeldaño, para mandar hacer las obras con ellos.

Refirieron que aunque es claro el reglamento de operación, de cualquier manera insisten mucho en las sugerencias para que quien construya, sea alguien recomendado por Bienestar.