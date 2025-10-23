logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Intenta el Bienestar imponer ingenieros para obras FAISPIAM

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Intenta el Bienestar imponer ingenieros para obras FAISPIAM

CIUDAD VALLES.- Los de la Secretaría de Bienestar quieren imponer un técnico para las obras que está haciendo en comunidades y ejidos.

Los mismos que se ampararon contra la reducción de dinero del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos comentaron que hay servidores de la Nación que han intentado imponer ingenieros y técnicos, como una operación similar a la que llevaron a cabo con La Escuela es Nuestra y nombraron a José Corpus Salazar, quien es servidor y promociona en las comunidades a Ángel Fernando Rivera Abeldaño, para mandar hacer las obras con ellos.

Refirieron que aunque es claro el reglamento de operación, de cualquier manera insisten mucho en las sugerencias para que quien construya, sea alguien recomendado por Bienestar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Padre reporta a su hija desaparecida
Padre reporta a su hija desaparecida

Padre reporta a su hija desaparecida

SLP

Redacción

Menor cae de un camión
Menor cae de un camión

Menor cae de un camión

SLP

Carmen Hernández

Aprueba Cabildo dar un adelanto de laudo
Aprueba Cabildo dar un adelanto de laudo

Aprueba Cabildo dar un adelanto de laudo

SLP

Redacción

Habrá festejo del Xantolo
Habrá festejo del Xantolo

Habrá festejo del Xantolo

SLP

Carmen Hernández