CIUDAD VALLES.- Interminable ceremonia de inicio de clases en el Tecnológico Nacional de México, en donde hubo videos, ceremonias, discursos y hasta tortas de refrigerio.

El inicio de clases fue encabezado por el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte (URSEHN), José Isabel Gutiérrez Zúñiga y el alcalde de Valles, David Medina Salazar y otras personalidades, después de las 10 de la mañana, hasta antes de la una de la tarde, ante unos 350 alumnos de varias escuelas de todos los niveles.

Para empatar la ceremonia local, se hacían enlaces digitales con el inicio de clases en San Luis Potosí, capital, donde encabezaba Juan Carlos Torres Cedillo, el secretario de Educación y, entre brinco y brinco entre realidad tangible y realidad virtual, se iban consumiendo los minutos, aunque el refrigerio de los niños fue una torta de jamón, una manzana verde y un jugo de caja.

La emoción de los párvulos se encendía con el zumbido aéreo del dron que hizo el registro de la ceremonia, que sirvió de distractor para los niños y sus papás, que fueron citados desde las ocho de la mañana al recinto del Tec de Valles.

Luego de varias dilaciones, la ceremonia terminó entre aplausos y selfis.