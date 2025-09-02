Cae adulto mayor de su propia altura y se lesiona

Ciudad Fernández.- Un hombre de la tercera edad cae de su propia altura y resulta lesionado, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron en la calle Morelos y Moctezuma, cuando un sexagenario caminaba, cuando repentinamente cayó al piso, causándose algunas lesiones, que le impidieron poder levantarse. Vecinos que se percataron de los hechos, solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia. De inmediato acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron atención médica al adulto mayor, originario de Rioverde.

El hombre sufrió probable fractura de fémur, por lo que fue trasladado al Hospital del IMSS Bienestar para su atención médica, el lesionado permaneció en observación por varias horas, para determinar las acciones médicas a aplicarle, por las lesiones sufridas.