Riña campal en fiestas patronales

Matehuala.- Fuerte riña campal se generó entre varios hombres en las fiestas patronales de la comunidad de Caleros, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para evitar que ocurriera una tragedia, pero los rijosos huyeron del lugar dejando a una persona gravemente lesionada.

Los hechos se suscitaron en la comunidad de Caleros donde se llevaban a cabo las fiestas patronales y después de la misa, en las calles varios sujetos empezaron a pelearse, solo se escuchaban los gritos de las personas que trataban de separarlos, esperaban que no ocurriera una tragedia, por lo que pidieron apoyo a corporaciones de emergencia.

Policías municipales atendieron el reporte de riña campal en el poblado, al poniente de la ciudad, al arribar encontraron a un joven lesionado el cual era resguardado por asistentes a la fiesta, los agresores ya habían huido, pese a que los buscaron no dieron con ellos, pues presuntamente huyeron en motocicletas, según versiones de los testigos.

Al lugar también acudieron elementos de Cruz Roja que atendieron a los lesionados entre los cuales se encontraba un joven con graves daños, por lo que fue trasladado en la ambulancia y llevado a un hospital para recibir atención médica especializada.

