Concluye Operativo de Verano Seguro

No hubo hechos que lamentar

Por Carmen Hernández

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Rayón.- Concluyó el Operativo Verano Seguro que resultó con saldo blanco con ningún incidente que lamentar, solo algunos hechos fortuitos que requirieron atención por parte de las autoridades.

Elida Hayakawa Camargo, secretaria del Ayuntamiento, Facundo Esteban Ku Novelo director de Seguridad Pública Municipal, Jaime Pérez Martínez, director de Protección Civil, Sarahí Rodríguez Padrón, paramédico del Sector Salud, el titular de la Guardia Civil del Estado en la Zona Media Óscar Hernández Hernández, estuvieron presentes en el evento donde se dio por terminado el operativo, con buenos resultados por las acciones implementadas.  Se dio a conocer que se trabajó de manera coordinada con todas las corporaciones policíacas, por ello los resultados positivos, en beneficio de la población.  

Durante esta temporada se estuvieron recorriendo los parajes turísticos y las instituciones educativas, por fortuna no hubo robos a escuelas, por las medidas de seguridad aplicadas.  

Se anunció que continuarán trabajando de la mano los tres órdenes de gobierno para que siga siendo un municipio seguro y tranquilo. 

