Aumentan el parque vehicular de seguridad

CÁRDENAS.- El municipio recibió tres nuevas patrullas para mejorar la seguridad y los operativos de vigilancia en beneficio de la población, dos fueron proporcionadas por el Gobierno del Estado.

El presidente municipal Edgar Miguel Hernández Aguilar dio a conocer que en septiembre del año pasado no les entregaron ninguna patrulla, debido a que no se realizaron las gestiones necesarias ante el Gobierno estatal.

Refiere el alcalde que tuvo que ir a a tocar puertas con el gobernador y le fueron entregadas 2 en comodato, ya que algunas de las que tienen ya están en muy malas condiciones y n o se pueden llevar a cabo operativos de vigilancia. En tiempo y forma se realizaron las gestiones y Gobierno del estado les entregó 2 patrullas, que mejoran el parque vehicular de seguridad.

Así mismo el municipio adquirió una patrulla más, por la que ya tienen 3 nuevas. Finalmente dijo el alcalde que tienen más elementos en la corporación policiaca, además de que se les ha aumentado el salario y prestaciones.

