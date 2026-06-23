logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Fotogalería

QUE NO NOS MATEN EL ALMA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invade fiebre del mundial la ciudad

Por Jesús Vázquez

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Invade fiebre del mundial la ciudad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- La fiebre del Mundial de Futbol invade la ciudad donde se han estado realizando intercambios masivos de estampitas del álbum oficial del Mundial 2026 en diferentes puntos de la ciudad. Gracias a esta actividad, los coleccionistas tienen la oportunidad de completar sus álbumes.

      En la Plaza Benito Juárez, la Plaza de Armas y Plaza Bonita se han llevado a cabo intercambios masivos de estampitas del álbum. 

      A estos encuentros acuden niños, jóvenes e incluso adultos que se reúnen para intercambiar las estampitas que les faltan o vender algunas de las que tienen repetidas.  Actualmente, conseguir sobres de estampitas se ha vuelto complicado, ya que en muchos establecimientos se han agotado debido a la alta demanda.

      Cada cuatro años se celebra la Copa Mundial de Futbol, se lanza el tradicional álbum de estampitas, el cual incluye imágenes de los jugadores de las selecciones participantes en este importante torneo deportivo, además de estampitas especiales que son muy buscadas por los coleccionistas. Muchas personas conservan esta tradición y cada edición adquieren su álbum para llenarlo. Este año la respuesta ha sido excelente, ya que incluso ha motivado a muchos niños y jóvenes a dejar por un momento los teléfonos celulares para dedicarse a coleccionar estampitas y salir de sus hogares para convivir con otras personas durante los intercambios. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Debido a la escasez de estampitas en algunos puntos de venta, los intercambios masivos se han convertido en una alternativa para completar los álbumes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz
      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      SLP

      Redacción

      La borrasca duró solo algunos minutos, suficientes para causar daños

      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo
      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      "Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      SLP

      Redacción

      El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos

      Llama la iglesia a orar por los papás
      Llama la iglesia a orar por los papás

      Llama la iglesia a orar por los papás

      SLP

      Jesús Vázquez

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales
      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      SLP

      Carmen Hernández

      Se darán a conocer los logros obtenidos en el Centro de Atención Agraria