Invade fiebre del mundial la ciudad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- La fiebre del Mundial de Futbol invade la ciudad donde se han estado realizando intercambios masivos de estampitas del álbum oficial del Mundial 2026 en diferentes puntos de la ciudad. Gracias a esta actividad, los coleccionistas tienen la oportunidad de completar sus álbumes.

En la Plaza Benito Juárez, la Plaza de Armas y Plaza Bonita se han llevado a cabo intercambios masivos de estampitas del álbum.

A estos encuentros acuden niños, jóvenes e incluso adultos que se reúnen para intercambiar las estampitas que les faltan o vender algunas de las que tienen repetidas. Actualmente, conseguir sobres de estampitas se ha vuelto complicado, ya que en muchos establecimientos se han agotado debido a la alta demanda.

Cada cuatro años se celebra la Copa Mundial de Futbol, se lanza el tradicional álbum de estampitas, el cual incluye imágenes de los jugadores de las selecciones participantes en este importante torneo deportivo, además de estampitas especiales que son muy buscadas por los coleccionistas. Muchas personas conservan esta tradición y cada edición adquieren su álbum para llenarlo. Este año la respuesta ha sido excelente, ya que incluso ha motivado a muchos niños y jóvenes a dejar por un momento los teléfonos celulares para dedicarse a coleccionar estampitas y salir de sus hogares para convivir con otras personas durante los intercambios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido a la escasez de estampitas en algunos puntos de venta, los intercambios masivos se han convertido en una alternativa para completar los álbumes.