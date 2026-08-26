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Investiga el DIF posible abandono de recién nacido

Fue dejado a su suerte en el área de neonatos del Hospital vallense

Por Miguel Barragán

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Investiga el DIF posible abandono de recién nacido
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      CIUDAD VALLES.- Investiga el DIF Municipal posible abandono de recién nacido en el Hospital General de Valles.

      Hubo un reporte de que un niño de menos de una semana de nacido fue dejado a su suerte en el área de neonatos del nosocomio.

      La información dada a conocer por el Sistema Municipal apunta a que la madre del bebé tuvo complicaciones al dar a luz y aunque fue dada de alta el pasado viernes 21 de agosto, presuntamente no ha habido contacto entre ella y el menor.

      La investigación comenzó este martes 25 de agosto, luego de que hubo señalamientos en la red social Facebook sobre este tema.

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