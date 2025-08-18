logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Obispo bendice paraje de Micos

La petición fue por parte de encargado del lugar y concesionarios

Por Miguel Barragán

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Obispo bendice paraje de Micos

CIUDAD VALLES.- El obispo de la Diócesis de Valles, Roberto Yenny García bendijo el paraje de Micos, a petición de los ejidatarios y concesionarios.

Este mediodía, el máximo jerarca católico de la Huasteca y parte de la Zona Media acudió a visitar capillas ejidales en el poniente del municipio y para aprovechar el adagio de que las cosas suceden cada venida de Obispo, los concesionarios del balneario más importante de Valles le solicitaron al religioso que bendijera el lugar de recreación, precisamente ahora que está en funcionamiento álgido, por las vacaciones.

Servando Pérez, ejidatario y encargado de Micos refirió que la ceremonia fue breve y la oración fue acompañada, en silencio, por los más cercanos a él, mientras a lo lejos, visitantes chapoteaban y reían durante su descanso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Obispo bendice paraje de Micos
Obispo bendice paraje de Micos

Obispo bendice paraje de Micos

SLP

Miguel Barragán

La petición fue por parte de encargado del lugar y concesionarios

Reparan pozos de agua en La Paz
Reparan pozos de agua en La Paz

Reparan pozos de agua en La Paz

SLP

Jesús Vázquez

Mejorarán abasto del líquido para las viviendas

Se registra Adriana Guerrero para dirigir el PAN
Se registra Adriana Guerrero para dirigir el PAN

Se registra Adriana Guerrero para dirigir el PAN

SLP

Redacción

Como planilla única, en fórmula con Julio Herrera

Proliferan mosquitos por humedad y maleza
Proliferan mosquitos por humedad y maleza

Proliferan mosquitos por humedad y maleza

SLP

Jesús Vázquez