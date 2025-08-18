Obispo bendice paraje de Micos

CIUDAD VALLES.- El obispo de la Diócesis de Valles, Roberto Yenny García bendijo el paraje de Micos, a petición de los ejidatarios y concesionarios.

Este mediodía, el máximo jerarca católico de la Huasteca y parte de la Zona Media acudió a visitar capillas ejidales en el poniente del municipio y para aprovechar el adagio de que las cosas suceden cada venida de Obispo, los concesionarios del balneario más importante de Valles le solicitaron al religioso que bendijera el lugar de recreación, precisamente ahora que está en funcionamiento álgido, por las vacaciones.

Servando Pérez, ejidatario y encargado de Micos refirió que la ceremonia fue breve y la oración fue acompañada, en silencio, por los más cercanos a él, mientras a lo lejos, visitantes chapoteaban y reían durante su descanso.