Proliferan mosquitos por humedad y maleza

Matehuala.- Después de las fuertes lluvias que se estuvieron registrando durante varios días, la humedad que se generó y la maleza están aumentando la presencia de mosquitos en todas las colonias, por lo que se alerta a la población a usar repelentes y sobre todo ponérselos a los bebés y niños que son a quienes más atacan estos insectos y el riesgo de que puedan surgir casos de dengue.

La lluvia y humedad además de las altas temperaturas provocan el aumento de mosquitos, pero también se incrementa el riesgo de adquirir enfermedades como el dengue, entre otras que provocan estos insectos, por lo que es necesario que en las casas las personas usen repelentes en la piel o en las casas como son las laminitas o aritos que ahuyentan a estos insectos.

Al hacer un recorrido por las calles de la ciudad se puede observar que hay lugares donde hay mucha maleza, y esta hierba atrae a los mosquitos, por lo que también es necesario protegerse para que no se vean afectados con alguna enfermedad por el piquete de los mosquitos.

Así mismo a quienes tienen en su casa recipientes con agua, es necesario que los tapen para evitar que se llenen de mosquitos las casas, hasta el momento no se han reportado casos de dengue, pero hay que evitar esta enfermedad, que siempre se incrementa por estas temporadas.

