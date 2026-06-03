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Invita la Iglesia a kermés con causa

Se recaudarán fondos en beneficio de la parroquia, dice párroco

Por Carmen Hernández

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Invita la Iglesia a kermés con causa
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      RIOVERDE.- Este próximo 7 de junio se llevará a cabo la kermés con causa en el atrio de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría. José Javier Pacheco párroco de la Iglesia dio a conocer que se sigue trabajando para las mejoras de la parroquia. 

      Es por ello que para este 7 de junio se realizará una kermés, lo que será destinado para la remodelación de la  parroquia. 

      Se tendrá a la venta enchiladas, tamborcitos, tacos rojos, aguas de sabores, no podrá faltar la presentación artística, loterías y muchas sorpresas, es por ello que se le invita a la feligresía para que se una a esta causa y coopere.

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