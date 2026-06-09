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Invita la iglesia a las pláticas espirituales

Se llevarán a cabo en la casa santa de Atotonilco

Por Jesús Vázquez

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Invita la iglesia a las pláticas espirituales
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      Matehuala.- En la Casa de Pastoral de Matehuala este jueves se llevará a cabo una plática sobre los ejercicios espirituales que se realizan en la Casa Santa de Atotonilco. La charla será impartida por sacerdotes provenientes de Guanajuato, quienes exhortan a las personas interesadas a participar en este importante evento.

      Para iniciar esta actividad, se realizará una reunión previa a las 9:00 de la mañana en la Privada Matamoros número 412. 

      En este encuentro también estarán presentes los celadores mayores del tumbo norte, quienes invitan a la ciudadanía a asistir a esta plática, ya que es una actividad que por primera vez se llevará a cabo en la ciudad de Matehuala.

      Al llegar a la Casa de Pastoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar una exposición acerca del Santuario de Atotonilco y de reflexionar sobre la reconciliación con Dios. Posteriormente, se celebrará la santa eucaristía y, al concluir el evento, habrá un momento de convivencia con los sacerdotes provenientes de Guanajuato y con los organizadores de esta actividad.

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      Se exhorta a los feligreses católicos de Matehuala a participar en este importante evento en la Casa de Pastoral. 

      Por otra parte, continúan desarrollándose las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad.

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