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Invitan a asamblea de los Testigos de Jehová

El evento se llevará a cabo en la ciudad de SLP

Por Jesús Vázquez

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a asamblea de los Testigos de Jehová
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      Matehuala.-  Invitan a integrantes de los Testigos de Jehová a la Asamblea Regional de la agrupación que este año se realizará del 3 al 5 de julio y del 10 al 12 de julio en la ciudad de San Luis Potosí, donde esperan contar con una amplia participación de integrantes de la congregación de Matehuala.

      Comentaron Antonio Banda, Joel Hernández y Baldomero Quintero, ministros de la Congregación de los Testigos de Jehová, que el tema de la asamblea de este año será "Felices para siempre", el cual consideran de gran importancia, ya que en la actualidad resulta cada vez más difícil alcanzar la felicidad debido a las dificultades de la vida cotidiana. 

      Durante las conferencias y actividades se buscará enseñar a los asistentes cómo encontrar la verdadera felicidad y fortalecer su bienestar emocional mediante los principios bíblicos.

      La asamblea se llevará a cabo en el Centro de Negocios Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí. Explicaron que este año no habrá una sede en Matehuala; sin embargo, esperan reunir a miles de personas provenientes de diferentes municipios del estado en esta asamblea regional, para la cual se estima una asistencia superior a las 14 mil personas. 

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      Debido a la gran afluencia de asistentes, el programa se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos.

      Exhortaron a toda la población a asistir a esta importante Asamblea Regional, destacando que la entrada es completamente gratuita y que no se realizan colectas. Señalaron que únicamente se requiere el deseo de participar y escuchar el programa, el cual, aseguraron, puede aportar herramientas para mejorar la calidad de vida de quienes asistan.

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