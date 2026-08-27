Invitan a carrera Vaquero Run

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Matehuala.- La Instancia de la Juventud en el marco del Día de la Juventud, prepara la carrera atlética de 5K Vaquero Run, que será el próximo sábado a las seis de la tarde, la salida y meta será en el Parque Álvaro Obregón, esta es una carrera de convivencia, por lo que será gratuita.

En el marco del mes de la juventud se realizará la carrera Vaquero Run en el Parque Álvaro Obregón, se exhorta a los participantes a llevar su sombrero vaquero para participar en esta interesante carrera, que será para divertirse y llevar a cabo una sana convivencia.

Asimismo, contarán con apoyo de las corporaciones policiacas y de auxilio para evitar cualquier accidente.

El punto de reunión será a las seis de la tarde en el Parque Álvaro Obregón, donde previo habrá un calentamiento vaquero.

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A las seis y media será el inicio de la carrera y a las siete y media será el cierre del evento atlético. Además, se contará con la presencia del grupo Exclusivo, que interpretará algunas melodías y estará amenizando el evento.

Se espera llevar a cabo más carreras con este tipo de temáticas, donde la idea es promover el deporte, sobre todo divertirse de una manera sana.

Por lo que se invita a todos los jóvenes a participar en la primera carrera Vaquero Run en el PAO., que será de convivencia.