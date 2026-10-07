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Invitan a desayuno con causa pro Bomberos

Por Carmen Hernández

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a desayuno con causa pro Bomberos
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 11 de octubre se llevará a cabo un desayuno con causa, lo que se recaude será destinado para el Cuerpo de Bomberos. 

      La institución continúa realizando diversas actividades encaminadas a reunir recursos para poder rehabilitar los equipos de los Bomberos, sin embargo, para este próximo domingo 11 de octubre se realizará el evento en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. 

      Asimismo, se tendrán a la venta antojitos mexicanos, café de olla, aguas frescas, es por ello que se les invita a la población para que se una a esta causa y acudan a desayunar en familia. 

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